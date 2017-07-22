Ana Sayfa | MAGAZİN 22/07/2017 08:02

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de neden oynamayacağını açıkladı

Aslı Enver

Güzel oyuncu Aslı Enver Kardeşim Benim 2 adlı filmde neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Başrollerini Murat Boz ve Burak Özçivit'in paylaştığı Kardeşim Benim filminin devamı olan Kardeşim Benim 2'nin çekimleri başladı. Güzel oyuncu Aslı Enver her ne kadar ilk filmde rol alsa da çekimlerine başlanan filmde olmayacağını açıklamıştı. 

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektife yansıyan Aslı Enver Kardeşim Benim 2 adlı filmde neden rol almadığını ise şu cümlelerle açıkladı, “Biz reklam yapıyormuşuz ya, sırf onun için bıraktım. O yüzden filmde yokum.”

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