Ana Sayfa | MAGAZİN 21/07/2017 20:29

Eşref Kolçak oğlu Harun Kolçak'a böyle veda etti

Eşref Kolçak

62 yaşında hayata veda eden sanatçı Harun Kolçak bugün sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Kolçak'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gemlik'te bulunan Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, sanatçının babası Eşref Kolçak ve yakınlarının yanı sıra sanatçı arkadaşları Çelik Erişçi, Bedia Akartürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.Kolçak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından, 2010 yılında vefat eden annesi Özcan Kolçak'ın Gemlik İlçe Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.

Eşref Kolçak oğlunun cenazesini sırtında taşıdı. Kolçak, oğlu Harun Kolçak'a karşı son görevini yerine getirirken zor anlar yaşadı.

Eşine yaptırdığı ve üzerine ’Evimin hanımı çocuğumun anası benim kadınım’ sözlerini yazdıran Eşref Kolçak, ikiz mezarda kendi mezar taşını da koydurmuştu. Eşref Kolçakın mezar taşında ise 'Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır’ sözleri yer alıyor.

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