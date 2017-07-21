Hadise depremin ardından geceyi bakın nerede geçirdi

Ünlü popçu Hadise, Muğla açıklarında meydana gelen depremin ardından geceyi dışarda geçirdi

Güzel popçu Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medya hesabından depremin ardından geceyi nasıl geçirdiklerini gösteren bir kare paylaştı. Ablasının paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Hadise fotoğrafın altına şu notu düştü:

'Dün gece Bodrumda depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsa da hissedebildik bizde. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekânları cennet olsun.'