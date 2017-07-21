Ana Sayfa | MAGAZİN 21/07/2017 14:37

Hadise depremin ardından geceyi bakın nerede geçirdi

Hadise

Ünlü popçu Hadise, Muğla açıklarında meydana gelen depremin ardından geceyi dışarda geçirdi

Güzel popçu Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medya hesabından depremin ardından geceyi nasıl geçirdiklerini gösteren bir kare paylaştı. Ablasının paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Hadise fotoğrafın altına şu notu düştü:

'Dün gece Bodrumda depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsa da hissedebildik bizde. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekânları cennet olsun.'

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
harun kolçak

Harun Kolçak için son görev

62 yaşındaki Harun Kolçak geçtiğimiz akşam hayata gözlerini yumdu. Kolçak'ın cenazesi bugün düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlanıyor

Chester Bennington

Ünlü müzik grubunun solisti intihar etti

Dünyaca ünlü müzik grubu Linkin Park'ın 41 yaşındaki solisti Chester Bennington intihar etti

Eşref Kolçak

Eşref Kolçak oğlunun vefatının ardından ilk kez konuştu

Dün akşam ölüm haberiyle Türkiye'yi sarsan Harun Kolçak'ın ardından babası Eşref Kolçak açıklama yaptı