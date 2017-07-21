Ana Sayfa | MAGAZİN 21/07/2017 09:57

Ünlü müzik grubunun solisti intihar etti

Chester Bennington

Dünyaca ünlü müzik grubu Linkin Park'ın 41 yaşındaki solisti Chester Bennington intihar etti

Los Angeles şehri adli tabip ofisinden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Bennington'ın Los Angeles'ın Palos Verdes bölgesindeki evinde ölü bulundu.Öte yandan, Bennington'ın ölümünün mayıs ayında intihar eden ünlü müzisyen Chris Cornell'in doğum gününe denk gelmesi dikkat çekti.

Bennington, 52 yaşında intihar eden ve yakın arkadaşı olan Cornell'in cenazesine katılarak bir konuşma yapmıştı. 

İki evlilik yapan Bennington, 6 çocuk babasıydı.

CHESTER BENNİNGTON KİMDİR?

Chester Bennington 20 Mart 1976 tarihinde ABD'nin Phoenix şehrinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri müzik yapmaya ilgi duyan Bennington, bir süre boyunca eroin ve diğer uyuşturularla mücadele etti. Bir süre boyunca fast food dükkanında çalışan Chester Bennington, gençlik yıllarında evinin çevresinde şarkı söyledi.

1993'te ilk müzik grubu olan Grey Daze'i kurdu. Phoenix şehrinde oldukça ünlü olan bu müzik grubu onun tanınmasını sağladı ancak müzik grubu olarak hiç albüm anlaşması yapmadılar.

Chester Bennington, kendi şarkı sözü yazarken diğer grup üyelerinin bundan kendilerine pay çıkarmasından da endişe duydu.

Bir süer sonra gelen teklifler üzerinde Kaliforniya'ya taşındı ve burada Linkin Park grubuna katılarak bu grupta vokalist olarak müzik kariyerine başladı.

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