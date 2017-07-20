Eşref Kolçak oğlunun vefatının ardından ilk kez konuştu

Dün akşam ölüm haberiyle Türkiye'yi sarsan Harun Kolçak'ın ardından babası Eşref Kolçak açıklama yaptı

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın ardından Sözcü Gazetesine konuştu. Usta snaatçı Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi: ‘Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı’ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler.”

SON DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

15 Temmuz'da doğum gününü kutlayan ve yakın çevresine “Bu yıl doğum günümü kutlamayacağım” diyen Harun Kolçak, doğum gününden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Harun Kolçak'ın son zamanlarda “kanseri yendim” dediği belirtilirken, ailesi ve yakınları ise Kolçak'ın fiziksel olarak zayıfladığını söylüyorlardı.

HARUN KOLÇAK’IN CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Harun Kolçak’ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Cenazesi Cuma günü öğlen namazında Teşvikiye’den kalkacak. İkindi namazında da Bursa Gemlik’te Gemlik Mezarlığı’nda defnedilecek.”

Kaynak: SÖZCÜ