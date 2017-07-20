Yaprak dökümü, Şoför Nebahat Sezer Sezin hayatını kaybetti

Usta sanatçı Harun Kolçak'ın vedasının ardından bir kötü haber de Sezer Sezin'den geldi. “Şoför Nebahat” karakteriyle tanınan Sezer Sezin hayatını kaybetti

Alzheimer hastası 89 yaşındaki Sezer Sezin son bir aydır yoğun bakımda tutuluyordu. Sezer Sezin yasam savaşına yenik düştü.

SEZER SEZİN KİMDİR?

Sezer Sezin, 25 Ekim 1929 tarihinde İstanbul, Eyüp’de doğmuştur. Gerçek adı Mesrure Sezer’dir. İlkokul ve ortaokulu Eyüp’de okudu. Ortaokuldan sonra tahsil hayatına devam etmedi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı. Bale dersleri aldı.

1940 yılında 1940 yılında Eminönü Halkevi Tiyatrosu’nda Kral Oidipus adlı oyunda Kralın kızını oynadı.

1944 yılında “Hürriyet Apartmanı” filmiyle sinemaya başladı. 1946 yılında da Vedat Örfi Bengü ile ortak olarak Sezer Tiyatrosu’nu kurdu. Bir yıl süre ile turneye çıkan tiyatro1947’de kapandı.

1948 yılında başrolü Memduh Ün’le paylaştığı “Damga” filminde oynadı. 1949 yılında ise Ömer Lütfi Akad’ın yönettiği “Vurun Kahpeye” filmiyle tanındı. Yine Lütfi Akad’ın yönettiği 1952 yılında “Tahir ile Zühre” ve “Arzu ile Kamber” adlı filmlerde oynadı. Bu filmlerin çekimleri 6 ay süre ile Bağdat’ta yapılırken başrolü paylaştığı Kenan Artun ile yakınlaştılar ve dönüşte 1952 yılında evlendiler.

1956 yılında eşi Kenan Artun ve İlham Filmer ile ortaklaşa “Türk Eksport Film” adıyla bir film yapım şirketi kurdu. Bu şirket 3 film üretti. Bunlardan 1959 tarihli “Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA” Türk sinemasının Kıbrıs sorununa değinen ilk filmi oldu, ancak Yunanistan’la Türkiye arasındaki politik yumuşama filmin erkenden vizyondan kaldırılmasıyla sonuçlandı.