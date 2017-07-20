Ana Sayfa | MAGAZİN 20/07/2017 11:30

İrem Derici'den Harun Kolçak'a zor veda

İrem Derici

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden İrem Derici, Harun Kolçak'ın ölümünün ardından duygulandıran bir paylaşımda bulundu

Dün gece hayata gözlerini yuman 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçak kısa bir süre önce bir düet albümü çıkarmış ve sevilen şarkılarını ünlü sanatçılarla birlikte söylemişti. Sadece dört gün önce yeni yaşını kutlayan Harun Kolçak’ın vefatının ardından sosyal medyada hesabı olan ünlü isimler üzüntülerini dile getirdi. Çok sayıda seveni olan Harun Kolçak’ın ardından duygusal mesajlar paylaşıldı. Bunlar arasında en özeli Harun Kolçak’la düet albümünde çalışma fırsatı bulan ve Kolçak’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren İrem Derici’nin ki oldu. 

İrem Derici İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ‘Ben nasıl nefes alayım şimdi? Benim çocukluk hayalimi gerçekleştiren adam nereye gitti? Bekle beni orada çünkü kaçınılmaz son. Geleceğim yanına. Ciğerim yanıyor, göğüs kafesimde filler tepişiyor, hey gidi Harun hey! İyi ol gittiğin yerde. Cennetlik adam. Söküp neremi parçalayacağımı bilemiyorum şu an. Seni çok seviyorum büyük müzisyen, Abi, arkadaş! Soldum bittim benim canım delim, bekle beni…’ notunu düştü.

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