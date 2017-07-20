Ana Sayfa | MAGAZİN 20/07/2017 11:25

Ünlü isimlerden Harun Kolçak'a veda

harun kolçak

Usta sanatçı Harun Kolçak'ın vefatının ardından ünlü isimler sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Sosyal medyada Harun Kolçak ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Metin Feyzioğlu: Harun Kolçak’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum.

Hadise: Çok üzgünüm. Yaşam enerjini hep hatırlayacağım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Gülben Ergen: Her ölüm erkendir ama senin gidişin bizi çok eksik bıraktı çok #HarunKolçak

Emre Aydın: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.

Ebru Gündeş: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm, ışıklar içinde uyusun.

Işın Karaca: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.

Doğa Rutkay: Güzel yürekli, duyarlı bir insandın. Çok iyi bir insandın. Mekanın cennet, toprağın bol olsun.

Yonca Evcimik: Harun Kolçak... Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm.

Hande Yener: Erken vedanla bizleri üzdün. Nur içinde yat sevgili Harun.

Hakan Altun: Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.

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