Ünlü isimlerden Harun Kolçak'a veda

Usta sanatçı Harun Kolçak'ın vefatının ardından ünlü isimler sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Sosyal medyada Harun Kolçak ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyle:
Metin Feyzioğlu: Harun Kolçak’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum.
Hadise: Çok üzgünüm. Yaşam enerjini hep hatırlayacağım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Gülben Ergen: Her ölüm erkendir ama senin gidişin bizi çok eksik bıraktı çok #HarunKolçak
Emre Aydın: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.
Ebru Gündeş: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm, ışıklar içinde uyusun.
Işın Karaca: Harun Kolçak’ın ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm ışıklar içinde uyusun.
Doğa Rutkay: Güzel yürekli, duyarlı bir insandın. Çok iyi bir insandın. Mekanın cennet, toprağın bol olsun.
Yonca Evcimik: Harun Kolçak... Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok üzüldüm.
Hande Yener: Erken vedanla bizleri üzdün. Nur içinde yat sevgili Harun.
Hakan Altun: Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.