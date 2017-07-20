Harun Kolçak hayata gözlerini yumdu

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Harun Kolçak 62 yaşında hayata gözlerini yumdu

Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altında bulunan usta sanatçı Harun Kolçak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Acıbadem Maslak Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Kolçak'ın bu akşam (Dün) saat 22.55'te hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kolçak'ın doktoru Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, sanatçının bir süredir prostat kanseri tedavisi gördüğünü anımsattı. Kolçak'ın ileri evre "küçük hücreli metastatik prostat karsinomu" tanısı ile izlendiğine işaret eden Demir, "Hem onkolojik tedavi hem de yoğun destek tedavisine rağmen, kendisini ileri evre hastalık sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN

Bu arada, Kolçak'ın yakınları ve arkadaşları, Acıbadem Maslak Hastanesine geldi. Kolçak'ın arkadaşı Polat Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Harun Kolçak'ın cenazesi, cuma günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nden kalkacak, ikindi namazına Allah nasip ederse Bursa Gemlik'te, Gemlik Mezarlığı'na defnedilecek." dedi.