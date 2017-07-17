Ana Sayfa | MAGAZİN 17/07/2017 15:38

Adriana Lima ABD'ye 'Metin'siz gitti

Adriana Lima

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara ile birlikte yaptığı tatilin ardından ABD'ye tek başına döndü

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile basının ilgi odağı haline gelen ünlü manken Adriana Lima, ABD'ye gitti.Sevgilisi Metin Hara ile birlikte havalimanı kapısına kadar gelen Lima, burada sevgilisinden ayrılarak içeri yalnız girdi.Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'ye giden Lima Türkiyeyi çok sevdiğini söyledi. Ünlü manken kendisini görüntüleyen gazetecileri cep telefonu ile çekti.

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