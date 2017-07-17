Gündeme bomba gibi düşen kavgada flaş gelişme dün akşam ifadeye çağrıldı

Turizmin önemli yerlerinden biri olan Çeşme'nin Alaçatı mahallesinde Fatih Terim, damatları ve korumaları ile Adana Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan kavga sonrası Aydoğdu dün akşam ifade vermek üzere polis merkezine gitti

İzmir’in Çeşme İlçesi’nin turistik Alaçatı Mahallesi’nde Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Milli Takımlar Sportif Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumalarının geçen Cumartesi günü karıştığı kavga ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Olayın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydoğdu, dün akşam saatlerinde iddiaya göre basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle ifadeye çağrıldı.Bunun üzerine Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu Alaçatı polis merkezine giderek ifade verdi.Bazı haber kaynaklarında Aydoğdu'nun gözaltına alındığı iddia edilmişti fakat daha sonra ifadeye çağrıldı öğrenildi.

KAVGA NEDEN ÇIKTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel korumanın önceki akşam Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basıp, mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu’ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavganın yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre masaların, sandalyelerin ve tabakların havada uçuştuğu olay şöyle gelişti:

Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, Çeşme Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nın yanına Beeves Steak House adlı restoran açtı. Çetin, dükkânının önüne bir paravan açınca ‘Genel peyzaja uymuyor’ itirazları oldu ve kaldırılması istendi. Çetin bunun üzerine kayınpederi Fatih Terim’i arayıp yardımcı olmasını istedi. Fatih Terim de önceki gece saat 20.15’te Yüzevler Kebapçısı Selahattin Aydoğdu’yu telefonla arayıp, ‘Neden müdahale ediyorsunuz! Beni getirtmeyin oraya lan...’ dedi. Aydoğdu da, ‘Gelmezsen senin a.... s....’ diyerek küfür etti.

BODRUM’DAN ALAÇATI’YA GELDİ

Bu sözlerin ardından Fatih Terim, saat 21.00’den sonra damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve iki özel koruması Bodrum’dan Çeşme Alaçatı’ya gitti. Saat 00.10 sularında Fatih Terim, Yüzevler Kebapçısı’nın duvarından atlayarak Selahattin Aydoğdu’nun yanına gitti. Aydoğdu’ya yumruk salladı ancak boşa gitti. Ardından Aydoğdu kendisine birkaç yumruk vurdu. Bu sırada olaya Terim’in yanındakiler ve mekânın garsonları da karışınca büyük bir kavga çıktı. Masaların, sandalyelerin, tabakların havada uçuştuğu kavga 3-4 dakika sürdü. Terim ve beraberindekiler daha sonra olay yerini terk etti.

FATİH TERİM’DEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Demirspor’un eski başkanı olan Selahattin Aydoğdu daha sonra karakola gidip Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Yüzevler Kebapçısı’nda fırıncı olarak çalışan Abdurrahim Baysal da karakola başvurarak Fatih Terim ve yanındakilerden şikâyetçi oldu. Kavgada, sol koluna ve kafasına sandalye ile vurulduğunu anlatan Baysal, “Fatih Terim ve yanında bulunan tüm şahısların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Restoranın çalışanlarından Sefa Gümüş de hastaneye giderek darp raporu aldı.

Kaynak:Hürriyet