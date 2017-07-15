Ana Sayfa | MAGAZİN 15/07/2017 13:42

Metin Hara 15 Temmuz şehitlerini böyle andı

metin hara

Son günlerde adı Adriana Lima ile yaşadığı aşk nedeniyle çok anılan Türk yazar Metin Hara sosyal medya hesabından 15 Temmuz gününe özel bir paylaşımda bulundu

Türk yazar Metin Hara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merhaba, ben Metin Hara. Bundan tam bir yıl önce bütün sıfatları geride bırakarak hep beraber bir millet olduk ve geleceğimize sahip çıktık. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz ve gazilerine minnet duyuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi. 

 

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