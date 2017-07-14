Metin Hara'dan sonra Adriana Lima da sessizliğini bozdu

Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk hakkında ilk kez açıklama yaptı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yazar Metin Hara’ya duyduğu aşkı “Ben 35 yıl Metin’i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız” sözleriyle dile getirdi. Metin Hara da “Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek” dedi.

“Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin” diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: “Benim eşcinsel olduğumu ve ‘Yol’ adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz’la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim.”