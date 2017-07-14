Ana Sayfa | MAGAZİN 14/07/2017 07:52

Hadise'nin plajında ünlü popçuyu üzen gelişme

Hadise

Ünlü popçu Hadise 2015 yılında 1 milyon euro harcayarak ablası Hülya Açıkgöz’e Bodrum'da La Plaj&Club’ı açmıştı

Mülk sahibi olan Aden Turizm A.Ş. yetkilileri dün öğle saatlerinde plaja geldi ve sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.Durumu, işletmeci Hülya Açıkgöz’e tebliğ ettiler. Yetkililer şöyle konuştu: “Hadise ve Hülya Açıkgöz 2 yıldır sözleşmede yer alan taahhütleri yerine getirmedi. İstenilen cirolara ulaşamadılar"

FİYATLAR CEP YAKIYOR

La Plaj'da giriş 100 TL. Etli pide 60, hamburger 50, lahmacun 35, ayran 35, 3 top dondurma 25 TL.

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