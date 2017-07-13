Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara sessizliğini bozdu

Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşadığının ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Son günlerin en çok konuşulan aşk haberinin reklam amacıyla yapıldığı da iddia edilmişti. Yazar Metin Hara bu konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İşte Metin Hara'nın sözleri:

1- Bu hesap dışında başka hesabım yoktur.

2- Asla yakışmayan bir uslubla cevap vermem.

3- Pr projesi yazanların vizyon/mantık dışı yorumlarını hayretle izliyorum. Hiç bir açıdan akıl alır bir tarafı yok.

4- Vallahi tv8'deki programı ilk kez ben de basından duydum. Söylerseniz zamanını/gününü filan izleyeyim kaçırmayalım.

5- Aileden zengin değilim, dev yatlarım, pahalı arabam, lüks hayatım, agzımda purom yok. Ve evet birlikteyiz.

6 -Senelerce hapishanelerde, hastanelerde, sokakta insanların yardımına koşmuş, 3 tane orman dolusu ağaç ekmiş biriyim.

7 -Zenginliğin bir aileden, sıfatlara kör olmaktan ve insan biriktirmekten olduğunu savunan biriyim.

8 -Bu sefer şiir kazandı, aşk kazandı, gönül kazandı...

9- Şimdi ülkemizde insana/özgürlüklere/doğaya/teknolojiye/sanata dair konulara odaklanıp bu enerjiyi yapıcı bir eyleme dönüştürebiliriz.

10- Mizah serbest' Nadiren de olsa telefona bakıp gülüyoruz hepsine... Ama ne olur şizofrenik senaryolar değil de akıl dolu şakalar olsun

11- Röportaj vermiyorum. Pr yapmıyorum. Bir ürün satmıyorum.

12- Beni geçekten tanıyan herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Yengenizin de selamı var. Ben kaçtım...