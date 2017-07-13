3 Adam'ın TV 8'deki geleceği belli oldu

TV8 kanalında ekrana gelen Üç Adam isimli program yeni sezonda ekrana gelmeyecek

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar TV8 kanalında kış sezonu öncesi hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini belirterek; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın programı "Üç Adam" ın yeni sezonda yayınlanmayacağını açıkladı.

İşte Mesut Yar'ın kaleme aldığı yazıdaki o kısım;

"Yetenek Sizsiniz jürisinde Hülya Avşar, O Ses Türkiye jürisinde de Yıldız Tilbe olacaksa; yani çıkan haberler balon filan değilse, bu kış da çok eğleneceğimizin garanti olduğunu not düşüyorum...