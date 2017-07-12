Ana Sayfa | MAGAZİN 12/07/2017 19:36

Fikret Hakan'ın ölüm sebebi hakkında çarpıcı iddia

Fikret Hakan

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, duayen sanatçı Fikret Hakan’ın ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu

Onur Akay sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulundu. İşte Onur Akay'ın yaptığı o paylaşım:

Fikret Hakan'la Mayıs ayında hastaneye kaldırılmadan çok kısa süre önce telefonla konuşmuştum. Bugün, yakın arkadaşım Fikret Hakan'ın manevi kızı Nursel Eroğlu ve değerli oyuncu Salih Güney'le telefonda konuştum. Nursel, 'Fikret Hakan akciğer kanseri değildi. Doktorlar hiçbir zaman kanser teşhisi koymadı. Akciğerinde bir leke var dediler ve o lekeyi lazerle yok ettiler' dedi. Salih Güney ise, 'Cenaze tarihi tam olarak duyulmadığı için katılım az. Bugün kaldırılmamalıydı.' diyerek isyan etti. Fikret Hakan, 21 Mayıs'ta evde yere düşmüş ve Nursel'i aramış. 32 yıllık hayat arkadaşı ise o sırada Bodrum'da bulunuyormuş. Fikret Bey, 'Nursel ben düştüm hemen gel' demiş ve o da hemen apar topar yanına giderek ambulans çağırmış. Fikret Bey, Kartal Araştırma Hastanesi'nde yakın bir doktor arkadaşı olduğu için orayı tercih etmiş ve oraya gitmişler. Tahlillerin tamamı temiz çıkmış, ancak ateşi olduğu için hastaneye yatarak araştırmak istemişler.Geçtiğimiz Cuma günü taburcu olmuş ve geçtiğimiz Pazartesi günü eşi ile birlikte kontrol amaçlı hastaneye gitmiş. Ancak hastanede balgam nedeni ile nefesi tıkanmış. Hemen müdahale etmişler ama maalesef kurtaramamışlar. Nur içinde yatsın inşallah.

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