Ana Sayfa | MAGAZİN 12/07/2017 10:57

Metin Hara ve Adriana Lima bu kez fena yakalandı

Adriana Lima Metin Hara

Metin Hara ile Adriana Lima aşkı deprem etkisi yarattı. Çift bu sefer havuz başında öpüşürken objektiflere yansıdı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yazar Metin Hara'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin samimi görüntülerine bir yenisi eklendi. Adriana Lima ve erkek arkadaşı Metin Hara, konakladıkları Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evinden akşam yemeği için bir araçla ayrıldı. Bodrum'un "sosyetik plajı" olarak bilinen Göltürkbükü Mahallesi'ne geçen Limave beraberindekiler, denize sıfır sahildeki lüks bir restoranda yemek yedi.

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