Yaz dizileri sosyal medyayı da hareketlendirdi

Sezon dizilerinin yerini alan yaz dizileri ekranı hareketlendirirken, diziler arasındaki reyting savaşı hız kesmeden devam ediyor

Avrupa - Sezon dizilerinin yerini alan yaz dizileri ekranı hareketlendirirken, diziler arasındaki reyting savaşı hız kesmeden devam ediyor. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) sosyal medya ölçümleme uygulaması DigiLUP, 3 – 9 Temmuz tarihlerinde yayınlanan dizilerin sosyal medyadaki hashtag reytinglerini ölçümleyerek, izlenme oranlarıyla karşılaştırdı. İşte araştırmanın detayları…Yaz ekranı birbirinden renkli dizilerle hareketlenirken, izleyiciler yorumlarını sosyal medya üzerinden ilettiler. Reytinglerde ön sıralarda yer alan dizilerin, dijital âlemde az paylaşıma konu olması veya düşük reytinge sahip dizilerin sosyal medyada yüksek oranlı paylaşımlara konu olması dikkat çekti.

Eylül ve Ali Asaf’ın aşkını konu alan “Kalp Atışı” dizisi reytinglerde olduğu gibi sosyal medya da öne çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi sosyal medyada 100 bini aşkın paylaşıma konu olarak listenin ilk sırasında yer aldı. Kullanıcılar diziye olduğu kadar, yapımın başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e de ilgilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı, “Dolunay” dizisi ise ilk bölümden kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanarak 53 bini aşkın ileti aldı. Paylaşımlar arasında dizinin, bir dönem Star TV ekranlarına damga vuran Kiralık Aşk’a benzetilmesi ise dikkat çekti. Kısa bir molanın ardından, yenilenen kadrosu ve hikâyesiyle ekranlara dönen “Adı Efsane” dizisi ise #AdıEfsane2Devre etiketiyle 20 bini aşkın paylaşım alarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Sosyal medyada ilk üçte yer alan dizinin, haftalık reytinglerde ilk onda yer almadığı görüldü. Star TV’nin bir seri olarak uzun metrajlı TV filmlerinden oluşan dizisi “Çember”, farklı konseptiyle izleyicilerin ilgisini çekerek, 17 bin aşkın iletiye konu oldu. Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz’in paylaştığı, Perşembe akşamları izleyici ile buluşan “Ateşböceği” ise, #masalgibi etiketiyle 16 bini aşkın paylaşım alarak, listenin beşinci sırasına yerleşti.