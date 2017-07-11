Sanatçı Fikret Hakan kimdir

Yeşilçam'ın duayen sanatçılarından Fikret Hakan akciğer kanseri hastalığına yenik düştü

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan, tiyatro ve sinema sanatçısı olarak biliniyordu. 23 Nisan 1934 tarihinde Gaffar ve Fatma Belkıs çiftinin çocuğu olarak Balıkesir’de doğdu. Annesi başhemşire, babası edebiyat öğretmeniydi. Fikret Hakan’ın babası Gaffar Bey, Balıkesir'den İstanbul’daki Galatasaray Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atanınca, başhemşire annesiyle hep birlikte İstanbul’a taşındılar. Hakan, lisede okurken gazeteciliğe heves etti. Bumin’in Abdi İpekçi, Halit Kıvanç gibi sonra çalıştığı, Mithat Perin’in sahibi olduğu, İstanbul Ekspres Gazetesi’nde röportajları, öyküleri yayımlanıyordu. Gazeteden aldığı öykü başına bir liralar, onu büsbütün okuldan uzaklaştırdı. 1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı operetinde palyaço rolüyle 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. Bu arada adını değiştirip Fikret Hakan yaptı. Leblebici Horhor ve Afrodit’te oynadı.

Ses Tiyatrosu, Çığır Sahne, Cep Tiyatrosu, Küçük Sahne, Oraloğlu Saat 6 Tiyatrosu, kurucusu olduğu Sahne 8 ve Fikret Hakan Tiyatrosu gibi tiyatrolarda rol aldı. 1953 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya adım attı. 1960’larda "Yılanların Öcü", "Karanlıkta Uyananlar" gibi sosyal ağırlıklı filmleriyle ününü pekiştirdi. 204 film ve 28 dizide oynadı, 1970’li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' (1958) ve 'Keşanlı Ali Destanı’yla (1964) iyice tanındı. Fikret Hakan Valikonağı’ndaki dairesini satıp Marmaris’e yerleşti. 1980’e kadar teknecilikle geçimini sağladı, daha sonra yine sinemaya döndü.1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını aldı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1970'li yıllarda Cemo / Dedikleri Gerçek İmiş, Dostun Gülü / Löberde, Aşk Uğultusu / Sancı plakları çıktı ve yaşam boyu şu ödülleri aldı:

1965 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1968 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Ölüm Tarlası

1965 - İzmir Enternasyonal Fuarı 1. Film Şenliği, Keşanlı Ali Destanı, En İyi Erkek Oyuncu

1971 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Hasret

1993 - 30. Antalya Film Şenliği, Yalancı (TV), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1997 - 34. Antalya Film Şenliği, Yalancı (TV), Yaşam Boyu Onur Ödülü

2009 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden fahri doktorluk unvanı aldı

2012 - Engelsiz Yaşam Vakfı, Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü