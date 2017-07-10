Ana Sayfa | MAGAZİN 10/07/2017 09:50

Beren Saat Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle teşekkür etti

Beren Saat

Güzel oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından Adalet Yürüyüşünü tamamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nden fotoğrafını paylaşan Beren Saat, altına da Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini yazarak teşekkür etti.

İşte Beren Saat'in yaptığı o paylaşım:

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Teşekkür, saygı, sevgi... Thanks, respect, love... #adalet #justice #aslayalnızyürümeyeceksin #neverwalkalone #peace #humanrights #womanrights #childrenrights #secular #shoutloudturkey"

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