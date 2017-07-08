Ana Sayfa | MAGAZİN 08/07/2017 09:06

Murat Dalkılıç Merve Boluğur çifti boşanma iddialarına yanıt verdi

Murat Dalkılıç Merve Boluğur

İki yıl önce beraberliklerini evlilikle sonlandıran Murat Dalkılıç Merve Boluğur çiftinin boşanacağına dair haberler hakkında çiftten açıklama geldi

Uzun süredir boşanacaklarına dair haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. Magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı. Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.  

MURAT DALKILIÇ NOKTAYI KOYDU

Bu haberlerin ardından  Murat Dalkılıç söylentileri yalanladı: "Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık."

 
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