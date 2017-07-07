Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de rol alacak mı

Geçtiğimiz yılın sevilen filmlerinden biri olan Kardeşim Benim'in devamı olan Kardeşim Benim 2 dizisinin çekimleri başladı. Aslı Enver'in yeni film çekimlerinde olup olmadığı ise merak konusu oldu

Burak Özçivit'in balayından dönmesiyle filmin çekimleri başladı. İlk filmiyle gişede 2 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan “Kardeşim Benim”in devamında, yönetmen koltuğunda yine Mert Baykal oturacak. Senaryosunu Zafer Külünk’ün kaleme aldığı filmde Boz ve Özçivit’in canlandırdığı zıt karakterli kardeşler, yine eğlenceli bir maceranın içine düşecek. İlk filmde rol alan Aslı Enver’in ise yeni yapımda rol almayacağı konuşuluyor. TAFF ve BRK’S Productions’ın yapımcılığını üstlendiği film, 24 Kasım’da beyazperdede olacak.