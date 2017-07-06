Caner Toygar'ın son paylaşımı takipçilerini korkuttu

Bir dönemin en çok konuşulan damat adayı Caner Toygar bu yıl Esra Erol'un programında dünyaevine girmişti. Eşi Berke'nin evi terk etmesiyle Caner oldukça zor günler yaşıyor

ATV kanalından ekrana gelen Esra Erol'da adlı izdivaç programında Berke Kentli ile hayatını birleştiren Caner Toygar'ın mutluluğu kısa sürdü. Eşi evi terk ettikten sonra büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan Caner'in son paylaşımı ise sevenlerini korkuttu.

Geçen hafta sosyal medya hesabından 'eşini sevdiğini ve barışacaklarını' yazan Caner, Berke'den umduğu yanıtını alamadı. Tüm çabalarına rağmen eşini eve döndüremeyen Caner, uzun süre paylaşım yapmayacağını belirterek "belki gece ölürüm" notunu düştü.

İşte Caner'in düğün fotoğrafının altına düştüğü not;