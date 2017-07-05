Ana Sayfa | MAGAZİN 05/07/2017 15:23

Haluk Levent'ten Adalet Yürüyüşü eleştirilerine jet yanıt

Haluk Levent

Haluk Levent, Adalet Yürüyüşüne verdiği destekten dolayı hakkında yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı

Sanatçı Haluk Levent, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark'tan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek veren sanatçılardan bir tanesi. Bu yüzden özellikle sosyal medyada bazı AKP’lilerin hedefi haline gelen ve çeşitli hakaretlere maruz kalan Levent, sosyal medya hesabından ‘adalet’ açıklaması yaptı.

Sanatçı, adalet için ilk kez yürümediğini hayatı boyunca adalet mücadelesi verdiğini açıklayıcı bir mesaj yayınladı. İşte o mesaj:

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