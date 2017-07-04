Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çifti Sneijder'ı ziyaret etti

Çeşme'de Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi ağırlayan Acun Ilıcalı, şimdi de sevgilisi Şeyma Subaşı ile beraber Sneijder'ın konuğu oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder, mekanında Türkiye’den iki ünlü ismi ağırladı. Eşi Yolanthe Cabau’nun sahibi olduğu ve oğulları Xess Xava’dan esinlenerek ‘XaXa’ adını verdiği mekanın tüm işleriyle ilgilenen Sneijder, zaman zaman müşterilere servis de yapıyor.

Türkiye’de fırtınalar estiren çift mekanlarında önceki gün Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nı ağırladı. İkili, Sneijder ile çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Acun Ilıcalı bu karenin altına “Güzel misafirperverliğin için teşekkür ederim.” notunu düştü.