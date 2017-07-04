Çılgın Sedat oğlu hakkında yazılan çirkin yorumlara tepki gösterdi

Survivor 2017 kadrosunda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan şarkıcı Çılgın Sedat, sosyal medya üzerinden oğlu Siraç hakkında yazılan yoruma tepki gösterdi

Sarkıcı Çılgın Sedat, Instagram hesabından yorumu yapan kişiye sert sözlerle cevap verirken, adalet önünde hesap soracağını söyledi.

İşte Çılgın Sedat'ın o açıklaması

Takipçisinin çirkin sözlerini bir bir ifşa eden Çılgın Sedat fotoğrafın altına şu notu düştü: Bir insan bunu yazar mı be? Vicdansız şerefini yitirmiş sen adamsan ya da kadınsan yüreğin var ise karşımda söyleyeceksin bunu ama yargı var. Ben de Sıraç'ıma şeref namus sözü seni buldurup da adalet önünde hesabını sordurmazsam adam degilim. Okuyan dostlar Allah rızası için birkaç kişisiniz aradan reklam yapma diyen sizin de Allah kitap korkunuz vicdanınız varsa vazgeçin b.k atmaktan artık evladıyla reklam yapan da var ise RABBİM sorsun ona inşallah şimdi sizlerin de vicdanına bırakıyorum bu şerefsizi bulun hepinizden Allah razı olsun.