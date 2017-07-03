Mesut Özil ve Amine Gülşe Çeşme'de aşk tazeledi

Yıldız futbolcu Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile beraber Acun Ilıcalı'nın davetlisi olarak Çeşme'ye gitti

Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe, Ibiza tatilinden sonra dümeni Ege’ye çevirdi. Çeşme'de Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın yanına giden çift geçtiğimiz gün Ilıcalı’nın sürat motoruyla denize açıldı. Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın da eşlik ettiği tur, gün boyu devam etti.

Mesut Özil ve Amine Gülşe, akşam saatlerinde ise Alaçatı sokaklarında dolaştı. Herkesin konuştuğu çiftin bu yaz sonunda hayatlarını birleştireceği iddia edildi.

MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE AŞKI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Alman Spor ve magazin gazeteleri, Mesut Özil'in yeni sevgilisi yorumlarıyla ikilinin birlikte çekilen fotoğraflarına ve videosuna yer verdi. Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikteliğine iki gündür internet sitesinde geniş yer ayıran Bild Gazetesi, “Mesut Özil'in Miss Türkiye sevgilisinin videolu kanıtı” başlığını kullandı.