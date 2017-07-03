Ana Sayfa | MAGAZİN 03/07/2017 14:25

Şeyma Subaşı'nın Ahmet Hakan'a göndermesi ortalığı karıştıracak

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, köşesinden kendisine gönderme yapan Ahmet Hakan'a karşı kayıtsız kalmadı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile eylül ayında hayatını birleştirecek olan Şeyma Şubaşı, bugünkü yazısında yine kendisine gönderme yapan Ahmet Hakan'a yanıt verdi. Subaşı, Kanal D Ana Haber'i sunan gazeteci Ahmet Hakan'ın reyting yarışında geride kalmasına vurgu yaptı. Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz hafta verdiği röportajın ardından kendisini hedef alan bir yazı kaleme alan gazeteci Ahmet Hakan arasındaki polemik devam ediyor. "Öyle efso bir röportaj ki... Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun" ifadeleriyle tartışmanın fitilini ateşleyen Hakan, bugün köşesinden yine Subaşı'na yüklendi. 

Hakan'ın yazısına İnstagram hesabından yanıt veren Şeyma Subaşı, "Ahmet beyler okunmanın yolunu buldular her gün Şeyma'yı kullanmaya devam. Ahmet Bey siz sunmaya başladıktan sonra geri giden Kanal D haber'de de beni kullanın belki orayı da yükseltebilirsiniz" notunu yazdı.

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