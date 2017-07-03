Kemal Sunal kimdir usta sanatçı neden hayatını kaybetti

'Konuşmadan güldüren adam' tanımlamasının sahibi Kemal Sunal hayatını kaybedeli bugün tam 17 yıl oldu

Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal İstanbul ’un Küçükpazar semtinde 11 Kasım 1944’te doğdu. Yaşamı boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal, ilkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okudu. Vefa Lisesi'nden mezun olan sanatçı yükseköğrenimine Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde devam etti. Vefa Lisesindeki felsefe öğretmeni Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın hayatının dönüm noktası oldu. 1992 yılında çıkan öğrenci affından yararlanarak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü’ne, 2’inci sınıftan devam eden Kemal Sunal 1995’te mezun oldu. 1964 yılında askerliğini tamamladıktan sonra Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyununda sahne almaya başladı. Kenterler Tiyatrosu’nda profesyonel olarak sahneye çıktıktan sonra sırasıyla, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda kendisini izleyen Ertem Eğilmez tarafından beğenilince 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim adlı filmde uzun boyundan dolayı basketbolcu olarak beyazperdeye transfer oldu ve hayatı değişti.

ÖLÜMÜ

Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: Hürriyet