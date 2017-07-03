Oyuncu Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım

Babası gibi kendi de oyuncu olan Ali Sunal, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu

Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, henüz 55 yaşında hayatını kaybeden babasıyla birlikte rol aldığı filmden bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ali Sunal, İnstagram'da yayımladığı fotoğrafa, "17 yıl olmuş omzuna yaslanamayalı babam. O kadar ihtiyacım var ki o omuza. Ama olmuyor, olamıyor işte. Çok seviliyorsun babam sevenlerin senin gitmene unutulmana asla izin vermiyorlar. Şimdi onların çocukları torunları da senin hayranın onlar da ezberliyor repliklerini bakışlarını gamzeni gülümsemeni. Özlüyorum seni benim dünyanın en güzel gülen kahramanım" notunu düştü.