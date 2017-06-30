Buray Londra konserinde İstersen yak savur hep bir ağızdan söylendi

Son zamanların en popüler şarkısı olarak beğenilen İstersen şarkısı ile listelerin en üstünde yer alan Buray, Londra'ya özel hayranlarına konser verdi

Avrupa Ajansı (AVA) Magazin/Londra-Son zamanların en popüler şarkısı olarak beğenilen "İstersen" şarkısı ile listelerin en üstünde yer alan Buray, Londra'ya özel hayranlarına konser verdi . Hem de ne konser !. '1 Şişe Aşk' albümünün açılış şarkısı olan "İSTERSEN" ile Londralı hayranlarına unutulmaz bir konser yaşatan Buray, tüm hayranlarına muhteşem anlar yaşattı. 1 Şişe Aşk albümünde 8 şarkı ile dikkatleri üzerine çeken Buray, albümdeki tüm şarkıların aranjelerini kendisi yaptı. Albümdeki tüm şarkıların sözleri Gözde Ançel'e ait olurken besteler Buray'a ve Gözde Ançel'e ait. Albümün müzik direktörü ise Bahadır Tanrıvermiş. Buray albümündeki tüm güzel şarkıları Londra Konserinde seslendirdi.

Roseco Event kalitesi ile düzenlenen konser, 23 Haziran 2017 tarihinde Wood Green’de Dominion Center salonunda yapıldı. Roseco Event bir sonraki etkinliği için: 07500870386 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Roseco Event’ten teşekkür

Roseco Event’ten teşekkür açıklaması. İşte o açıklama:

“Muhteşem Buray konserimizde bizlere ekip çalışmalarımızda her an destek sunan RoseCo Events ekibinden Destiny Karakus, Bilgesu , Elif Kabakçı, Faik hınç , Barış Sakallı , Önder Duman , Zilan , Cansu , Mehmet ali , Emrah , çalışmalarda sivil olarak katkı sunan londra ekibinden Oceacana hanıma ve Alp beye , sunuculuğumuzu yapan değerli Duygu Tagmac ve ekibine , basın ve medyadan Kıbrıs Genç Tv ve ekibine , Atv aktüel , radyo medyasından , Dem radyo , Radyo umut ve dj ilker Bey'e , Londra Türk Radyosu ve Dj Rabia hanıma , Radyo Türk ve ekibine , pozitif Fm , Play Fm , basında öncelikli olarak Avrupa gazetesi ve radyosuna (Vatan öz )beye , toplum merkezlerimizden Nurhak Kültür Evi'ne , Kıbrıs Türk toplum merkezine , Londra Emek sahnesi ve ekibine , Saray Karakuş ve ekibine , Tasarım işlerimizde Rabia hanıma , basım işlerimizde Matbaa ve ekibine , bu konserin gerçekleşmesinde en büyük desteği sunan Ana sponsorumuz Irmak Restuarant (Fadime Güzel ve Emin Sakallı ) , La Coupe ( Elif Guzel ve ekibine ) Taksim Cafe bistro , Bodrum holidays (sevinç hanıma ) , Altın makas bayan kuaförü ve ekibine , Beşiktaş londra futbol okuluna (Derya Korkmaz) Nurhak Meat , Aksular Kitchen'e , Dj Yılmaz Sümbül'e , Video ve medya sponsorumuz mantis creative ve ekibine , güvenlik konusunda muazzam bir efort harcayan güvenlik ekibimize ve siz değerli dinleyici kitlemize , ismini sayamadığımız ve desteğini sunan sunmayan bütün arkadaşlarımıza ve dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz . İyi ki varsınız ve iyi ki bizlerlesiniz .

Aşk ile kalın”

Buray, Londra'ya özel hayranlarına konser verdi

Roseco Event kalitesi ile düzenlenen konser, Wood Green’de Dominion Center yapıldı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.