Ana Sayfa | MAGAZİN 23/06/2017 10:28

Şeyma Subaşı Survivor şampiyonunu bu paylaşımla açıkladı

Şeyma Subaşı

Eylül ayında Acun Ilıcalı ile hayatını birleştirecek olan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu

Ocak ayında başlayan ve dün akşam şampiyonu belli olan ekranların sevilen yarışması Survivor 2017 hiç şüphesiz magazin dünyasına kazandırdığı yeni isimlerle bir süre daha adından söz ettirecek. Kıbrıs’ta gerçekleşen finalde birinci olan kişi her ne kadar Ogeday olmuş olsa da Acun Ilıcalı’nın eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Şeyma Subaşı kendi finalistini başka biri olarak seçti. Acun’la birlikte çektirdiği fotoğrafı hesabından paylaşan Şeyma Subaşı bu kareye ‘Benim Şampiyonum’ notunu düşerek gerçek şampiyonu ilan etmiş oldu.

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