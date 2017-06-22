Tekstil alanında üreteceği özel tasarımlarını Paonbleu markası ile tescilleyen yazar ressam ve tasarımcı Sema Günay, Ege kıyılarını Büyük İskender’in rotası doğrultusunda gezdi ve araştırdı.

AVRUPA AJANSI (AVA) Tekstil alanında üreteceği özel tasarımlarını “Paonbleu” markası ile tescilleyen yazar, ressam ve tasarımcı Sema Günay 2014 yılında, Frigküm Birliği’nin desteği ile 3000 adet basılarak İl Turizm Müdürlükleri’ne gönderilen Marka ülke, marka şehir olmak adına başladığı turizme destek amaçlı kültürel serilerinin birincisi olan yazdığı, resimlediği, telif hakları ile tüm mülkiyetini T.C Devleti’ ne bağışladığı eseri “Kral Midas Ve Türk Kristali’ nin Tılsımı” için, antik çağ’ da “Gordion” olarak anılan şehirdeki “Midas anıtı’nı ziyareti ardından, yazdığı ikinci eseri “İskender_i Zülkarneyn ve Türk Kristali’ nin Tılsımı” adlı fantastik öyküsünü , Ege kıyılarını Büyük İskender’in rotası doğrultusunda gezdi ve araştırdı.Kitabında nesli tükenmiş olan “Anadolu leoparı” ve İskender’in karşılaşmasına da yer veren sanatçı, Ege kıyılarından Fethiye’ye kadar yetişen günlük ağacından elde edilen “sığla yağı”ndan Kleopatra’ nın güzellik banyoları ile yer verdi.

Sığla yağı mucizesinin sağlık ve turizm açısından etkisinin ülke kalkınmasında çok önemli yeri olduğunu belirten sanatçı ve marka danışmanı, İskender’in rotasında efsanevi konuma sahip, Antik çağın en önemli limanlarından Bodrum Halikarnassos’da gezisine devam etti.Burada ünlü ressam Toulouse Lautrec’in dansdan aldığı ilham ile resimlediği Mouline Rouge’a benzettiği Gümbet’te izlediği ve ilham perisi olarak adlandırdığı modern dansçı Aşkım’ı resimlediği bir eser hazırladı. Ayrıca Bodrum Belediyesi ve tüm belediyelerden Kültür turları ve düzenleyeceği çalıştay için daimi destek beklediğini belirten yazar, ileride Turizm elçisi olmak hayali içinde yer alan ve Eskişehir Valiliği’ne sunmuş olduğu,“Türk kristali , Lületaşı” projesinin belgeseli için ünlü bir yönetmen ile görüşme halinde olduklarını ve Kültür ve Turizm bakanlığına başvuracağını da ekledi.