Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti o görüntü karşısında büyük şok yaşadı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile birlikte geçtiğimiz günlerde şok yaşadı. Ünlü çiftin Baltalimanı’ndaki evine girmeye çalışan hırsızlar başarılı olmasa da özellikle Şükran Ovalı büyük korku yaşadı

Habertürk Gazetesinin haberine göre Erkin, dün sabah Emirgan’da karşılaştığı gazetecilere cep telefonundan evinin kapısının fotoğrafını gösterip şunları söyledi: “Tatilden dönmüştük, evdeydik. Hava yağmurlu ve gök gürültülü olduğu için o bölgede hırsızlık olayı çok yaşanmış. Bizim kapıyı da zorlamışlar ama 2 ana kilidi kırıp girememişler, arkadan demirliydi kapı. Sabah görünce hemen polis çağırdık, gerekli şikâyette bulundum. Bu evden çıkacağımız için alarmı iptal ettirmiştim, şimdi alarmı yeniden taktırdım. Satın aldığım eve taşınana kadar bu evde kalmaya devam edeceğiz. Cana değil mala gelse önemli değil ama Allah korusun eve girseydiler biz evdeydik. Karşı karşıya gelseydik ne olurdu bilinmez. Sonuçta bunlar normal kafayla bu işleri yapmıyor.”