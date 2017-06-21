O isim elendi 3. yarı finalist belli oldu

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da büyük finale az bir zaman kala 3. yarı finalistin kim olduğu da dün akşam öğrenildi

Survivor 2017'de büyük finale çok az bir zaman kaldı. Dün akşam oynanan oyun sonucunda Serhat ve Ögeday yarı finale yükselmeyi garantilerken Adem ve Sema ise SMS'e gitti. Yapılan oylama sonucunda Sema büyük hayaline veda ederken Adem de yarı finale yükselmiş oldu.

Survivor 2017’de finale iki gün kala Sema Adem Ogeday ve Serhat arasında kıyasıya mücadele devam etti.Ogeday ve Serhat’ın çeyrek finalde dokunulmazlığı garantilemesiyle yarı final öncesi Seda ve Adem eleme potasına girdi.Kuzey Kıbrıs’ta canlı yayında gerçekleşen ada konseyinde SMS oyları sonucu Seda, yarı finale geçemeden elendi. Böylelikle Survivor 2017’nin yarı finaline Adem, Serhat ve Ogeday kalmış oldu. Herkes birincinin kim olacağını merakla bekliyor.