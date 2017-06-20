Ana Sayfa | MAGAZİN 20/06/2017 11:56

Esra Erol programı bırakıyorum demişti, son açıklaması şaşırttı

Esra Erol

Evlilik programlarının öncü isimlerinden Esra Erol, dünkü yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu

ATV kanalından her gün sevenleriyle buluşan Esra Erol, dünkü canlı yayınında evlilik programları için yapılan eleştirilere cevap verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Ali Şükrü Çoruk’un, 1920 yılına dair Şehir Dergisi’nin ‘evlilik talepleri’ bölümünü twitter hesabından paylaştığını gören Erol bu konuyu programda gündeme getirdi.

BELGELERİ DELİL OLARAK GÖSTERDİ

Esra Erol da, evlilik programlarıyla ilgili ‘Bizim kültürümüze uygun değil’ eleştirilerine ‘Şehir’ Dergisindeki izdivaç taleplerini örnek göstererek cevap verdi. Belgeyi göstermeden önce Esra Erol şunları söyledi:

“İki sezonun en önemli konularından biri evlilik programlarıyla ilgili yapılan eleştiriler. Hatta bir ara KHK tarafından da kaldırıldığı söylendi.’Evlilik programları bizim kültürümüze uygun değil’ diye yorumlar yapılıyor. Fakat belgelerimle konuşuyorum. Aslında insanları bir araya getirme. İnsanların izdivaçlarına vesile olmak bizim toplumumuzda var. Hatta tarihi 1920’ye dayanıyor…” Erol, açıklamasının ardından 1920 yılında çıkan ‘Şehir’ dergisinde yer alan evlilik taleplerinden bazı örnekler gösterdi.

 
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