The Crossbreed (Melez) ilk fragmanı yayınlandı, tıkla izle

Amerika'ya yerleşen ünlü yönetmen Biray Dalkıran’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı, tamamı Amerikalı oyuncularla çekilen ve merakla beklenen ilk İngilizce filmi “The Crossbreed (Melez)“in ilk fragmanı yayınlandı

İlk olarak birkaç gün önce dünyaya servis edilen fragman, uluslararası camiada büyük bir ilgiyle karşılandı. Dünyaca ünlü referans sinema sitelerinin yanı sıra; Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Japonya başta olmak üzere pek çok dilde yayın yapan ulusal sinema siteleri ve korku türü üzerine yapılmış uzman siteler fragmanı takipçilerine duyurdu. Sosyal medya hesaplarına yüklenen fragman, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Korku gerilim filmi “The Crossbreed (Melez)”in başrollerinde genç yetenekler Angela Durazo ve Nathan Schellerup; tecrübeli oyuncular Malinda Farrington ve Danny Winn yer alıyor. Danny Winn son olarak “Independence Day: Resurgence” ve “The Magnificent Seven” filmlerinde rol almıştı. Malinda Farrington ise Rihanna’yla birlikte yer aldığı “Anti Diary” reklam serisi ile tanınıyor. Film kadrosunda ayrıca Katy Bentz, Sofia Domingues, Kristine Hayworth, Krystal Tini, Chad Ayers, Marqus Bobesich, Lou Cariffe, Mignon Farmani, Shaina Schmid, Lidia Pryor ve Rina Johnson da yer alıyor.Filmin Kasım ayı içerisinde başta ABD ve Türkiye olmak üzere, pek çok ülkede gösterime girmesi planlanıyor.