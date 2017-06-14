Survivor'da 450 bin TL'lik arabayı kazanan isim belli oldu

Büyük finale az zaman kala Survivor'da dün akşam yine büyük bir ödül oyunu oynandı

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dün akşam lüks otomobil ödülü vardı. Otomobili almak için annelerine sorulan soruları doğru bilmek zorunda olan yarışmacılar sıkıntılı anlar yaşadı. Annelerinin kendileri hakkında veya kişisel özelliklerinin cevaplanacağı sorular yarışmacılara bir hayli zor anlar yaşattı.Gelen soruların ardından Berna ve İlhan Mansız rakiplerinden daha çok doğru cevap vererek, yarışmanın finalisti oldular.Otomobili kazanmak için Acun Ilıcalı'nın sorduğu sorulara cevap verip hem de kalan süreyi tahmin etmeye çalışan yarışmacıların halleri komik anlara sahne oldu. İlk önce 60 saniye ile başlayan yarışma ilerleyen aşamada 90 saniyeye çıkarıldı.

İlhan Mansız 4-2 önde olduğu oyunda final sayısını alamadı. Geriden gelen Berna 4-2'den skoru 4-4'e taşıdı ve final sayısını alarak 5-4'lük skorla kazanan isim oldu.Böylelikle Berna yaklaık 450 bin TL'lik otomobilin sahibi oldu.