Ana Sayfa | MAGAZİN 09/06/2017 09:05

Ünlü çift sessiz sedasız boşandı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak

Uzun süredir magazin gündeminde olan ve boşanacaklarına dair çok sayıda haber çıkan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak çiftinin sessiz sedasız geçtiğimiz günlerde boşandığı konuşuluyor

6 yıl önce evlenen ve ikiz bebekleri dünyaya gelen güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ve yine oyuncu Onur Saylak, aralarındaki krizi aşamadı.Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktaladı.Geçen Subat ayında da ayrılık kararı aldıklarına dair haberler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Büyüküstün ve Saylak çiftnin , 5 Haziran’da hakim karşısına çıktığı ve aynı gün içinde boşandıkları öğrenildi.

 
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