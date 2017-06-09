Ana Sayfa | MAGAZİN 09/06/2017 08:58

O yarışmacı Acun Ilıcalı'dan haftalık 1 milyon dolar istedi

Mustafa Topaloğlu

Ekranların beğeniyle izlenen Survivor yarışmasında seneye All Star kadrosu oluşturulacağı düşünülüyor. Yarışmanın eski isimlerinden Mustafa Topaloğlu, bu kadroda yer almak için Acun Ilıcalı'ya şok eden şartını sundu

Survivor'da bir donem mücadele eden ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, Acun Ilıcalı'ya mesaj yolladı.2012 yılında yayınlanan Survivor'da yarışan Mustafa Topaloğlu Survivor All Star'da yarışmak için haftalık 1 milyon dolar istiyor.Topaloğlu Acun Ilıcalı'ya "Beni Survivor All Star kadrosunda görmek istiyorsa haftalık 1 milyon dolar verecek, yoksa gitmem" dedi.

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