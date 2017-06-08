Ana Sayfa | MAGAZİN 08/06/2017 10:41

Bahar Candan'dan Aslı Enver ve Murat Boz çifti için flaş açıklama

Bahar Candan

İşte Benim Stilim adlı yarışma programıyla adını duyuran Bahar Candan, Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin barışmasıyla ilgili açıklama yaptı

Bahar Candan ‘la görüntülendikten sonra ünlü sanatçı Murat Boz sevgilisi Aslı Enver’le ayrılma noktasına gelmişti.Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tekrar Barışan Murat Boz için ise Bahar Candan barışıp barışmamaları beni ilgilendirmiyor banane diyerek umursamadığını söyledi.Candan, kendinin de bir özel hayatı olduğunu ve bunun kimseyi ilgilendirmediğini de sözlerine ekledi.

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