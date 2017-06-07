Ana Sayfa | MAGAZİN 07/06/2017 10:57

Deniz Seki kameralar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

Deniz Seki

Geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye edilen Deniz Seki bugün basın toplantısı düzenledi

Deniz Seki kendisine desteklerini esirgemeyen sevenlerine teşekkür ederek. "Hiç haketmediğim ve işlemediğim suçtan dolayı bana böyle bir ceza verdiler" diyen Seki, cezaevinde kaldığı 3 yıl 2 ayın çok ilginç bir hayat deneyimi olduğunu kaydetti. Çok duygulandığını ve heyecanlandığını söyleyen Seki, gözyaşlarına boğuldu.

İşte Deniz Seki'nin açıklamaları:

Söyleyecek çok şeyim var ama iki saniye bakışmamız bile ne demek istediğimi anlatıyor sanırım. Sizden bir tek şey rica ediyorum. Bana kilo almış diyebilirsiniz, yorgun gözüküyor diyebilirsiniz. Ama ne olur canımı yakmayın, daha canımı acıtmayın. Biraz daha yumuşak dille bahsederseniz benden... Bazı şeyler canımı acıtıyor.Evime gitmek istiyorum. Köpeğim Haydut’u çok özledim. Sonra bir yerlere gitmeyi planlıyoruz. Annem ben içerideyken çok büyük rahatsızlık geçirdi. Annemi çok özlemişim. Annemin göğsünde annemle hasret gideriyorum. Şu anda nereye gideceğim belli değil ama ülkemde olacağım.

YAKINDA EVLENECEĞİZ

Yakında evlilik olacak ancak tarihi belli değil. Sanki bütün evren benim için çalışıyor. Ağaçlar, çiçekler böcekler ve bütün insanlar ben mutlu olayım diye uğraşıyor sanırım. Gece uyuyamadım. Yadırgamadım ama mutluluktan uyuyamadım.

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