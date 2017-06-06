Ana Sayfa | MAGAZİN 06/06/2017 21:06

George Clooney ikiz babası oldu

George ve Anne Amal Clooney

Dünyaca ünlü yıldız George Clooney ikiz babası oldu. Eşi Anne Amal Clooney ile ikiz bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Ünlü oyuncu Clooney'nin menejeri Stan Rosenfield, esprili açıklamasında "Ella, Alexander ve Amal sağlıklı, mutlu ve her şey yolunda. George'a da sakinleştirici verdik, herhalde birkaç güne kendine gelir" dedi.Çift, İtalya'nın Venedik şehrinde 2014 yılının Eylül ayında evlenmişti.

Öte yandan, bebeklerin isimleri bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmış görünüyor.

Birçoğu, isimlerin ne kadar "normal olduğu" hakkında yorumlar paylaştı.Twitter'da bir kullanıcı, "Ella ve Alexander ne kadar harika isimler, bu kadar normal ve klasik isimler seçmeleri insanı bir tazeliyor" dedi.

Bir başka kullanıcı, "George ve Amal Clooney çocuklarına düzgün, normal isimler mi vermiş? Nasıl yani, bu ünlülerin kurallarına aykırı değil mi?" diye sordu.İki kez Oscar ödülü kazanan 55 yaşındaki George Clooney, Hollywood'un sevilen aktörlerinden.

39 yaşındaki eşi Amal Clooney ise insan hakları avukatı olarak Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko ve Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı da savunduğu bazı önemli davalarda yer almıştı.

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