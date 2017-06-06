Survivor'da sinirler geriliyor Adem ve Ogeday arasında büyük kavga

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu akşam her iki takım da ödü oyunu için mücadele edecek

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Adem ve Ögeday arasında gerginlik daha da büyüyor.

ADEM VE OGEDAY ARASINDA GERGİNLİK

Adem, Ogeday'ı hedef alarak, "Benim hiçbir zaman ona karşı kötü bir niyetim olmadı. Ancak Ogeday'ın çocuksu tavırları var." şeklinde konuşuyor.

Ödül oyununda Adem, kendilerine bakıp gülümseyen Ogeday'a "Sen benimle dalga geçecek adam değilsin. Adam gibi çık yarışını oyna." diyerek bağırıyor.