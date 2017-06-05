Oyuncu Erkan Petekkaya Beşiktaş için kesenin ağzını açtı

Oyuncu Erkan Petekkaya, Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından anlamlı bir hamlede bulundu

Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, siyah beyazlı ekibin şampiyonluğunu İstanbul’un en işlek yerinde dev bir reklam panosuna mesaj yazdırarak kutladı.

İstanbul Zincirlikuyu’daki Zorlu Center’ın yanında dev bir pano kiralayan sanatçı panoya , “Şampiyon Beşiktaşımıza Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dilerim” yazdırdı.Ünlü sanatçının reklam verdiği dev alanın aylık kirasının 200 bin TL civarında olduğu öğrenildi.