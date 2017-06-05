Sanatçı dostlarından Deniz Seki için anlamlı paylaşım

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin tahliyesini bekleyen sanatçı dostları sosyal medyadan Seki için anlamlı paylaşımlarda bulundu

Şarkıcı Deniz Seki'nin tahliyesini dört gözle bekleyen sanatçı dostları sosyal medya hesaplarından Seki için anlamlı mesajlar paylaştı.

Seren Serengil

Tatlım ,canım , dünya güzelim melek kalplim seni bekliyoruz. ..bak bitti işte kavuşuyoruz. . Mutlu günler başlıyor artık .. sana özel programı bile 12.00 ye aldık sırf senin bu anlarını canlı canlı herkese aktarabilirsiniz adına. . mutluluğunu paylaşabilmek için. ... Sevdiğin adam bekliyor biz bekliyoruz hadi kapı açılsın versinler seni bize artık.

Metin Arolat

Son bir gece. Özgürlüğe son bir gece. Suçlu yada değil. Haklı yada haksız. Verilmiş bir ceza ve o ceza çekildi. Bitti. Son bir gece kaldı Deniz. En uzun gecelerinden biri belki de. Ama o güneş doğacak. Bundan sonra umarım, bütün yaşananlardan çıkartılması gereken bir ders varsa çıkartır, istediğin gibi, seni sevenlerinle birlikte şahane bir hayat yaşarsın. Seni üzecek şeyler, senden uzak olsun.

Nilgün Belgün

Sevgili Deniz bu gece belki de senin en uzun gecen olacak. Yarın özgürlüğüne kavuşuyorsun. Hayatta en önemli değer özgürlüktür. Bundan sonra sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşaman dileğimdir. Gerisi nasılsa gelir #Deniz Seki İyi geceler…

Gonca Vuslateri

Bitti Denizim… Sular çekildi. Geriye deniz yıldızları kaldı. Ne köpekbalığı, ne ürkütücü balıkçılar, ne zorlu dalgalar… Geçti hepsi. Sevenlerin sana kavuşuyor. Bu son gecende tüm tecrübene sağlık diyeceğimiz bestelerinle geliyorsun. Sesini çok özledik. Haydi buluşalım, sarılalım minnoş yüreklim, pamuk ellim. Biricik, zamansızca birbirimize kavuşup dertleştiğim güzel sohbetli, güzel yürekli insan… Allah kurtardı…