Ana Sayfa | MAGAZİN 05/06/2017 19:35

Deniz Seki tahliye olduktan sonra ilk kez böyle görüntülendi

deniz seki

3 yıla yakın bir süredir uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanan Deniz Seki bugün tahliye edildi

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki, bugün tahliye oldu.

Yaklaşık 3 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde olan Deniz Seki, elindeki beyaz güvercinleri bırakırken 'çok zorlu bir yolculuktu.’ dedi.

DENİZ SEKİ TAHLİYE OLDUKTAN SONRA NE DEDİ

2014 yılında bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden tutuklu bulunan sanatçı Deniz Seki'yi sevenleri ve sanatçı dostları cezaevinin kapısında karşıladı. Deniz Seki cezaevinden çıkarken izdiham yaşandı. Seki, kısa bir açıklama yaparak 'Sizi çok özledim. Çok zorlu bir yolculuktu. İki gün sonra basın toplantısı yapacağım. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz dinlenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.' dedi.

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