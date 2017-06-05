Ana Sayfa | MAGAZİN 05/06/2017 15:49

Sanatçı Müjdat Gezen'in hapsi isteniyor

Müjdat Gezen

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Burhan Kuzu'nun, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu kapsamında Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Gezen'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti. 

Dilekçede, Gezen'in ayrıca yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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