Deniz Seki bugün tahliye oldu

İki buçuk yıl önce uyuşturucu temin etmek suçu nedeniyle cezaevine konulan Deniz Seki bugün özgürlüğüne kavuştu

Uyuşturucu temin etmek suçundan 2.5 yıldır Bakırköy cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Deniz Seki, bugün esaretten kurtuldu. Seki için tüm basın cezaevi onüne toplanırken sanatçıyı sevenleri de bu özel gününde yalnız bırakmadı.

DENİZ SEKİ NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ

2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 218 gün cezaevinde geçiren Seki, ilk duruşmadan tahliye edildi. Sonrasında cezası onanan sanatçı hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı. 15 Kasım 2014’te Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014’te tekrar cezaevine gönderildi.